Lazio, Sarri: "E' presto parlare di obiettivi, dobbiamo crescere e abbiamo tanti margini per farlo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha fatto così il punto sulla squadra: "E' presto parlare di obiettivi, dobbiamo crescere e abbiamo tanti margini per farlo. Dopo le nazionali ho sempre un certo timore: ti arrivano giocatori che si allenati in 8-9 maniere diverse. Staccare la spina, tornare e riattaccarla non è così semplice come sembra dall'esterno. Ma siccome c'è questo rischio, meglio giocare con l'Inter che con una squadra meno blasonata".