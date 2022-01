Lazio, Sarri: "Empoli forte in trasferta, Luis Alberto si è allenato bene"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn prima del match contro l'Empoli: "Quando finisce una sosta non è detto che si riparta da quanto fatto in precedenza. L'avversario è difficile, ha fatto tanti punti fuori casa. Zaccagni non gioca perché si è allenato poco negli ultimi giorni. Luis Alberto si è allenato bene, mentre Basic ha qualche acciacco: è giusto che giochi lo spagnolo".