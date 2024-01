Lazio, Sarri: "Innamorato di Felipe Anderson. Il contratto è un problema solo in Italia"

A margine della sfida vinta contro il Lecce grazie alla rete firmata da Felipe Anderson, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato nel dettaglio del momento del brasiliano e del suo futuro in maglia biancoceleste, col contratto che resta in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo che non sembra procedere.

Come si approccia Sarri a Felipe Anderson?

"Ha fatto 126 partite consecutive... E' un giocatore che potenzialmente è da grandissimi club, purtroppo la sua carriera è stata costellata di momenti no che fanno parte del pacchetto Felipe Anderson. Ma io sono innamorato di lui, solo vederlo correre mi soddisfa il senso estetico".

La situazione contrattuale di Felipe Anderson può incidere?

"Quello dei giocatori in scadenza è una storia solo italiana, in Inghilterra giocano tutti senza problemi. Poi da qui a fine stagione ci sarà anche il tempo di risolvere la questione...".