Lazio, Sarri: "Mercato? Nel mio paese se ne parla il lunedì sera... Non riesco a pensarci"

Nella conferenza stampa alla vigilia del Sassuolo, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha risposto anche ad una domanda di mercato, soffermandosi sull'assenza di Lazzari: "Il mercato nel mio paese c’è il martedì mattina, quindi se ne parla il lunedì sera. Non ce la faccio a parlare di mercato oggi, dobbiamo pensare al Sassuolo, abbiamo fatto un punto nelle ultime tre partite. Out Lazzari? Penso giocherà Hysaj e Radu verrà preso in considerazione a gara in corso".