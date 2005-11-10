Calhanoglu esce sempre dopo un'ora? Chivu: "Anche lui va messo in condizione"

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida all'Udinese il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato anche della gestione di Hakan Calhanoglu e della crescita di Andy Diouf, che ha stupito contro il Real Madrid.

Su Calhanoglu: "C'è una gestione diversa per Calhanoglu, è sempre uscito dopo un'ora? Lui ha fatto il Mondiale, è andato al Mondiale da infortunato. Le ultime partite con l'Inter le ha saltate, se non sbaglio l'ultima è stata la semifinale di Coppa Italia con il Como. Lui è andato al Mondiale con problemi fisici. Ha giocato due partite al Mondiale e poi ha avuto un mese di vacanza. Sappiamo quante critiche hanno avuto lui e la Turchia. Dobbiamo mettere tutti i giocatori in condizione, vale anche per lui".

L'allenatore ha parlato poi di Andy Diouf, che ha ben impressionato contro il Real Madrid: "Sto cercando di mettere tutti in condizione prima possibile. L'obiettivo è arrivare a 80 minuti di grande qualità, invece di 60. Vale per lui e anche per gli altri. Soprattutto per un quinto, più dura e meglio è. E' un giocatore che ha questa spensieratezza e questa personalità nel cercare uno contro uno. E questo destabilizza, è dura affrontarlo senza raddoppi. Ci dà soluzioni in più. Poi ci saranno momenti in cui serviranno altre cose. Ma Diouf si è messo a disposizione, possiamo rimproverargli nulla. Siamo felici della sua crescita".