Lazio, Sarri: "Partita dura, soffriamo la Juve. Vicende extra campo? Mi sembra tutto chiaro"

vedi letture

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida casalinga contro la Juventus: "Affrontiamo una squadra forte, che ha avuto una brutta partenza e che sta facendo un percorso di altissimo livello. La partita è difficile, la Juve per caratteristiche abbiamo dimostrato di soffrirla. Dovremo fare la nostra partita con convinzione e determinazione, non dobbiamo allentare i ritmi andando a prenderli altissimi. Lotito ci ha detto qualcosa viste le vicende extra campo? Il presidente non ha bisogno di dire nulla alla squadra, tutto mi sembra chiaro".