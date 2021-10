Lazio, Sarri su Muriqi: "Fenerbahce? Non so che dire. Può far rifiatare Immobile..."

vedi letture

"Muriqi a che punto è? Si parla sempre di un suo ritorno in Turchia..." E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, ha risposto così: "Sul Fenerbahce non so che dire, lui si sta allenando bene, è uscito molto deluso da Bologna come tutti per il rendimento individuale e della squadra, si sta allenando bene, può dare qualche recupero a Immobile. Sul mercato non so proprio cosa dire".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri