Lazio, Sarri su Vavro: "Si è applicato, giusto che annusi il campo. Futuro? Vedremo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato di Denis Vavro, che ha fatto il suo esordio stagionale questa sera, giocando gli ultimi scampoli di partita contro la Salernitana: "Vediamo quello che succede nei prossimi quindi giorni. Vavro è molto più bravo a difendere in area di rigore che a metà campo ma ha fatto un percorso ed è cresciuto, è entrato perché si è applicato molto in allenamento ed è giusto che annusi il campo".