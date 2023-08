Lazio, Sarri sui rinnovi: "Io me ne tiro fuori... Felipe Anderson turbato? Aspetto fisico"

Nel corso della conferenza stampa dopo il match perso contro il Genoa, mister Maurizio Sarri ha affrontato anche l'argomento rinnovi. Questa la risposta ai cronisti: "Mi parlate di argomenti da cui io mi tiro fuori il più possibile. Se io mi mettessi a pensare a questo, non farei più l'allenatore. Se Felipe Andersen lo vedo turbato? No, può darsi che sia solo un aspetto fisico non ancora al top e che lo porta a un piccolo decadimento delle qualità tecniche".