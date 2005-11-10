Non solo Lazio, anche per Sassuolo e Monza mercato a saldo positivo: la posizione dei club

Non solo la Lazio di Lotito, anche Sassuolo e Monza devono realizzare il mercato estivo solamente con operazioni a saldo positivo. A scriverlo è il portale Calcio e Finanza, dal quale si apprende che le verifiche della commissione indipendente sull’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche hanno portato a delle limitazioni precise anche per neroverdi e biancorossi. Il riferimento - si legge - è all’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, uno dei parametri utilizzati per verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle società di Serie A. Quando un club non rispetta il livello-soglia previsto al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione incaricata effettua le verifiche e comunica alla FIGC l’eventuale eccedenza di costo da ripianare.

Cosa succede ora?

In pratica, come già accade per la Lazio, anche Sassuolo e Monza potranno registrare nuovi acquisti soltanto dopo aver creato un margine economico adeguato oppure contestualmente a operazioni in uscita che consentano di rispettare i parametri richiesti. Rimane inoltre possibile un intervento diretto dell'azionista di maggioranza per riequilibrare i conti e consentire una maggiore operatività sul mercato. L'aspetto determinante non riguarda esclusivamente gli eventuali ricavi derivanti dalle cessioni. La normativa considera infatti anche il peso complessivo degli stipendi e degli impegni contrattuali. L'uscita di un giocatore, attraverso una vendita o una risoluzione del contratto, permette al club di alleggerire i propri costi. Tuttavia, per procedere con un nuovo tesseramento, sarà necessario dimostrare che l'investimento previsto sia coperto dai risparmi ottenuti o dalle risorse generate dalle operazioni effettuate in uscita.

La posizione di Sassuolo e Monza

Detto del funzionamento del mercato a saldo positivo, il Sassuolo ha già fatto sapere che risolverà la cosa a giorni, mentre il Monza ha annunciato pubblicamente di aver già risolto tutto. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato dei brianzoli, Mauro Baldissoni: "Il costo del lavoro allargato, che è un calcolo complicatissimo da fare, è calcolato sulla base dell'ultima situazione finanziaria che è la trimestrale, sul quale avremmo una carenza, che però compensata con i versamenti dei soci, che sono quelli che sono intervenuti successivamente e curano quella mancanza, non dovrebbe crearci nessuna problematica ostativa".