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Lazio senza Europa per il 2° anno di fila: è la prima volta che succede nell'era Lotito

Lazio senza Europa per il 2° anno di fila: è la prima volta che succede nell'era LotitoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:52Serie A
Alessio Del Lungo

Con il ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio non giocherà per il secondo anno consecutivo in Europa. Come facilmente verificabile controllando i dati, in casa biancoceleste questo non avveniva addirittura da 34 anni ed è la prima volta che succede da quando Claudio Lotito ha rilevato il club nel 2004. Dal 1978-1979 al 1992-1993 i capitolini non hanno mai preso parte a una competizione continentale, riscattandosi però successivamente con la vittoria di una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Da menzionare pure i quarti di Champions nel 1999-2000 e la finale di Coppa UEFA nel 1997-1998.

Di seguito tutti i dettagli:
1993/94 – Coppa UEFA (sedicesimi di finale)
1994/95 – Coppa UEFA (quarti)
1995/96 – Coppa UEFA (sedicesimi)
1996/97 – Coppa UEFA (sedicesimi)
1997/98 – Coppa UEFA (finale)
1998/99 – Coppa delle Coppe (vinta), Supercoppa UEFA (vinta)
1999/00 – Champions League (quarti)
2000/01 – Champions League (seconda fase a gironi)
2001/02 – Champions League (fase a gironi)
2002/03 – Coppa UEFA (semifinali)
2003/04 – Champions League (fase a gironi)
2004/05 – Coppa UEFA (fase a gironi) – inizio era Lotito
2005/06 – Coppa Intertoto (semifinali)
2006/07 – nessuna competizione europea
2007/08 – Champions League (fase a gironi)
2008/09 – nessuna competizione europea
2009/10 – Europa League (fase a gironi)
2010/11 – nessuna competizione europea
2011/12 – Europa League (sedicesimi)
2012/13 – Europa League (quarti)
2013/14 – Europa League (sedicesimi)
2014/15 – nessuna competizione europea
2015/16 – Champions League (ultimo turno preliminari)
Europa League (ottavi)
2016/17 – nessuna competizione europea
2017/18 – Europa League (quarti)
2018/19 – Europa League (sedicesimi)
2019/20 – Europa League (fase a gironi)
2020/21 – Champions League (ottavi)
2021/22 – Europa League (sedicesimi)
2022/23 – Europa League (fase a gironi); Conference League (ottavi)
2023/24 – Champions League (ottavi)
2024/25 – Europa League (quarti)
2025/26 – nessuna competizione europea
2026/27 – nessuna competizione europea

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