Lazio senza Europa per il 2° anno di fila: è la prima volta che succede nell'era Lotito

Con il ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio non giocherà per il secondo anno consecutivo in Europa. Come facilmente verificabile controllando i dati, in casa biancoceleste questo non avveniva addirittura da 34 anni ed è la prima volta che succede da quando Claudio Lotito ha rilevato il club nel 2004. Dal 1978-1979 al 1992-1993 i capitolini non hanno mai preso parte a una competizione continentale, riscattandosi però successivamente con la vittoria di una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Da menzionare pure i quarti di Champions nel 1999-2000 e la finale di Coppa UEFA nel 1997-1998.

Di seguito tutti i dettagli:

1993/94 – Coppa UEFA (sedicesimi di finale)

1994/95 – Coppa UEFA (quarti)

1995/96 – Coppa UEFA (sedicesimi)

1996/97 – Coppa UEFA (sedicesimi)

1997/98 – Coppa UEFA (finale)

1998/99 – Coppa delle Coppe (vinta), Supercoppa UEFA (vinta)

1999/00 – Champions League (quarti)

2000/01 – Champions League (seconda fase a gironi)

2001/02 – Champions League (fase a gironi)

2002/03 – Coppa UEFA (semifinali)

2003/04 – Champions League (fase a gironi)

2004/05 – Coppa UEFA (fase a gironi) – inizio era Lotito

2005/06 – Coppa Intertoto (semifinali)

2006/07 – nessuna competizione europea

2007/08 – Champions League (fase a gironi)

2008/09 – nessuna competizione europea

2009/10 – Europa League (fase a gironi)

2010/11 – nessuna competizione europea

2011/12 – Europa League (sedicesimi)

2012/13 – Europa League (quarti)

2013/14 – Europa League (sedicesimi)

2014/15 – nessuna competizione europea

2015/16 – Champions League (ultimo turno preliminari)

Europa League (ottavi)

2016/17 – nessuna competizione europea

2017/18 – Europa League (quarti)

2018/19 – Europa League (sedicesimi)

2019/20 – Europa League (fase a gironi)

2020/21 – Champions League (ottavi)

2021/22 – Europa League (sedicesimi)

2022/23 – Europa League (fase a gironi); Conference League (ottavi)

2023/24 – Champions League (ottavi)

2024/25 – Europa League (quarti)

2025/26 – nessuna competizione europea

2026/27 – nessuna competizione europea