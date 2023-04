Lazio, si lavora al rinnovo di Zaccagni ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta

Balla un milione tra domanda e offerta per il rinnovo di contratto di Mattia Zaccagni con la Lazio. La trattativa deve ancora entrare nel vivo ma a grandi linee è già stata intavolata. Lotito vuole blindare l'autore di 10 gol in stagione con una nuova intesa fino al 2027, la distanza al momento si riferisce alla parte economica. Il giocatore chiede 3 milioni a stagione contro i 2,2 proposti dal club biancoceleste. La sensazione, secondo Il Corriere dello Sport, è che alla fine un accordo verrà trovato con il via libera di entrambe le parti in causa.