Carlos Augusto si prende l'Inter: assist, gol e rinnovo, nel mirino la Nazionale

La sua duttilità e le ultime prestazioni hanno convinto il club a puntare ancora su di lui, con un rinnovo fino al 2031 all’orizzonte.

È sempre più il momento di Carlos Augusto. L’esterno brasiliano sta guadagnando spazio nelle gerarchie di Cristian Chivu grazie soprattutto alla sua grande duttilità. Può infatti agire da quinto sulla fascia sinistra, ma anche da braccetto nella difesa a tre, offrendo al tecnico una preziosa alternativa tattica. Una caratteristica che aveva già spinto l’Inter a respingere durante l’estate qualsiasi ipotesi di cessione. Il messaggio della società era stato chiaro: restare a Milano avrebbe significato avere maggiori opportunità. Le prime settimane della stagione, come sottolinea Tuttosport, sembrano aver confermato la bontà della scelta.

Assist contro il Napoli, gol al Bernabeu

Carlos Augusto è stato decisivo anche nelle ultime sfide di alto livello. Contro il Napoli, entrando dalla panchina, ha fornito a Marcus Thuram l’assist per il momentaneo 2-2, contribuendo alla rimonta nerazzurra. Tre giorni più tardi è arrivato anche il gol al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Una rete che non è bastata all’Inter per evitare la sconfitta, ma che ha certificato l’ottimo momento del brasiliano. Le sue prestazioni hanno inoltre permesso a Chivu di gestire senza particolari contraccolpi l’assenza di Federico Dimarco, reduce dal premio AIC come miglior giocatore della stagione 2025/26.

Inter, pronto il rinnovo fino al 2031

La crescita di Carlos Augusto ha accelerato anche i discorsi legati al futuro. L’Inter ha già avviato i contatti per prolungare il suo contratto fino al 2031, con un adeguamento dello stipendio che dovrebbe portarlo a circa 3,3 milioni di euro a stagione. La volontà delle parti è quella di arrivare all’intesa e sarebbe già stato programmato un incontro con l’agente Beppe Riso per definire i dettagli del nuovo accordo. Nei mesi scorsi Juventus, Roma e Atletico Madrid avevano manifestato interesse per il classe 1999, ma la posizione dell’Inter era stata netta: "Carlos Augusto non si tocca".

Ora quella scelta può tradursi in un nuovo contratto e in un futuro sempre più importante in nerazzurro. Il brasiliano, intanto, punta a sfruttare la continuità conquistata a Milano anche per raggiungere un altro traguardo: diventare un elemento stabile della Seleção di Carlo Ancelotti.