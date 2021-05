Lazio, Strakosha chiede garanzie: vuole essere titolare. Ritocco sull'ingaggio per rinnovare?

Quella appena terminata non è stata una stagione molto facile per Thomas Strakosha. Il portiere, soprattutto nella fase finale del campionato, è stato quasi sempre relegato in panchina e ovviamente non vuole correre il rischio che la storia si ripeta, soprattutto considerato che il suo contratto scadrà a giugno 2022. Così, Strakosha vorrebbe tutelarsi, non solo a livello economico: oltre a un ritocco sull'ingaggio, per prolungare l'attuale accordo chiederebbe anche garanzie sul posto in squadra. A riportarlo è Radiosei.