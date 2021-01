Lazio, stretta finale per il rinnovo di Inzaghi: resta da definire solo l'entità dei bonus

vedi letture

Una soluzione si troverà, forse già nell’intervallo temporale tra le due trasferte a Bergamo oppure subito dopo. Simone Inzaghi resterà alla Lazio - sottolinea il Corriere dello Sport - non ci sono molti dubbi sull’esito anche se sta andando per le lunghe. La decisione è stata presa dal tecnico e Lotito, da fine dicembre, ha preso lo stesso tipo di direzione. Mancano le firme e resta da definire l’entità dei bonus che possono variare in relazione alla parte fissa dello stipendio. L’offerta era conosciuta e si aggira intorno ai 2,4 milioni netti per tre anni come base di ingaggio a cui aggiungere i premi relativi agli obiettivi (ingresso nei primi sette posti in campionato o qualificazione Champions). Non sono previste clausole di rescissione a favore dell’allenatore, garantito in chiave futura dal triennale. E’ un prolungamento più solido rispetto a quello sancito nel 2019 dopo il successo in Coppa Italia. Inzaghi, dal 2021, arriverebbe in scadenza nel 2024 guidando la Lazio per otto stagioni consecutive. Quasi un record in tempi moderni.