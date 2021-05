Lazio, Tare: "Futuro di Inzaghi? A fine stagione ci siederemo al tavolo con il presidente"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby di questa sera contro la Roma. "Noi abbiamo preso le nostre misure, l'abbiamo preparata nel modo giusto. Stasera la differenza la fa chi ha più fame di vincere questo derby, i derby si giocano per vincere. Non è facile rimanere nei primi sei con tutta la concorrenza che c'è, per noi sarebbe fondamentale per la crescita ma partecipare all'Europa League vale tanto. A fine stagione ci siederemo al tavolo con il presidente per valutare il futuro riguardo Inzaghi".