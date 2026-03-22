Lazio, Taylor: "Sarri ci chiede tanto, io devo aiutare anche in fase difensiva"
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Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima della sfida con il Bologna: "Il mister chiede a tutti i suoi giocatori di dare il massimo e tanto, in particolare a me di aiutare la squadra in fase difensiva e io ce la metto tutta per accontentarlo e aiutare il gruppo".
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