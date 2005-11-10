Ufficiale Reggiana, Nicola Simonelli nuovo direttore operativo del club. La nota

AC Reggiana comunica che Nicola Simonelli, attualmente Segretario Generale granata, è stato nominato anche Direttore Operativo del Club.

Entrato in Società nel 2016 con il Settore Giovanile, dal 2017 diventa Segretario Generale e contribuisce in modo determinante alla ripartenza dell’anno seguente. Figura di riferimento per i progetti di rilevanza sociale e sostenibilità, anche membro del consiglio direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, ha conseguito nel 2022 l’abilitazione alla figura di Direttore Sportivo.

Simonelli sarà direttamente collegato ai vertici societari con deleghe sulla gestione organizzativa del Club, mirate ad ottimizzare la struttura e sostenere lo sviluppo delle risorse.

“Ringrazio la Società per la fiducia e per avere avvalorato con questo nuovo incarico il mio percorso ormai decennale in Reggiana – sono le parole di Nicola Simonelli – Da reggiano continuerò a dedicarmi con passione alla Società, con l’obbiettivo di valorizzare tutte le eccellenze già presenti all’interno del Club aumentando le sinergie in essere e creando nuove opportunità”.