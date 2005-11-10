Ufficiale
Grosseto, dallo Spezia arriva Lorenzelli. Contratto biennale per il centrocampista
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Seconda ufficialità di giornata per il Grosseto. Dopo quella di Daniele Amedeo il club maremmano ha reso noto l'arrivo, con accordo biennale, dallo Spezia di Emanuele Lorenzelli.
Centrocampista classe 2007 il ragazzo nato a Sarzana è alla sua prima esperienza nel calcio professionistico dopo aver vestito la maglia degli Aquilotti nel settore giovanile.
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