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Folgore Caratese, dal Como arriva Mezsargs: operazione in prestito con diritto
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La Folgore Caratese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Como, le prestazioni sportive di Kristians Mezsargs.
Attaccante classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Como, dove si è messo in evidenza per le sue qualità realizzative. Con la formazione Primavera ha collezionato 33 presenze e 21 gol, confermandosi tra i protagonisti del campionato.
Nel suo percorso nel settore giovanile vanta complessivamente 103 presenze, 50 reti e 9 assist tra Under 17 e Primavera.
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