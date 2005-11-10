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Folgore Caratese, dal Como arriva Mezsargs: operazione in prestito con diritto

Folgore Caratese, dal Como arriva Mezsargs: operazione in prestito con diritto TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 12:28Serie C

La Folgore Caratese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Como, le prestazioni sportive di Kristians Mezsargs.

Attaccante classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Como, dove si è messo in evidenza per le sue qualità realizzative. Con la formazione Primavera ha collezionato 33 presenze e 21 gol, confermandosi tra i protagonisti del campionato.

Nel suo percorso nel settore giovanile vanta complessivamente 103 presenze, 50 reti e 9 assist tra Under 17 e Primavera.

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