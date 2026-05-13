TMW Lazio, tifosi a Ponte Milvio pronti per la finale: a breve si dirigeranno allo stadio. Le immagini

Il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia si avvicina sempre più e i tifosi della Lazio si sono radunati, come di consueto nei pressi di Ponte Milvio, prima di dirigersi verso lo stadio Olimpico. Come si nota dalle foto e dal video di TMW i sostenitori biancocelesti, che come noto da tempo hanno deciso di sostenere la squadra, diversamente a quanto fatto negli ultimi mesi per protesta contro Lotito, sono pronti a dare la loro spinta ai giocatori di Sarri e tra pochi minuti partiranno per raggiungere lo stadio.

Di seguito foto e video di TMW.