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Lazio, tifosi a Ponte Milvio pronti per la finale: a breve si dirigeranno allo stadio. Le immagini
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Il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia si avvicina sempre più e i tifosi della Lazio si sono radunati, come di consueto nei pressi di Ponte Milvio, prima di dirigersi verso lo stadio Olimpico. Come si nota dalle foto e dal video di TMW i sostenitori biancocelesti, che come noto da tempo hanno deciso di sostenere la squadra, diversamente a quanto fatto negli ultimi mesi per protesta contro Lotito, sono pronti a dare la loro spinta ai giocatori di Sarri e tra pochi minuti partiranno per raggiungere lo stadio.
Di seguito foto e video di TMW.
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