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Scafatese, c'è il rinnovo del terzino Esposito: proseguirà coi campani anche in Serie C
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Dopo aver contribuito alla promozione fra i professionisti nella passata stagione per il giovane difensore Esposito arriva il rinnovo con la Scafatese che gli permetterà di mettersi in gioco anche in Serie C nella prossima stagione. Questo il comunicato del club campano:
"La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa il prolungamento del rapporto di lavoro con il calciatore Catello Esposito
L'esterno difensivo classe 2006, nell'ultima stagione, ha contribuito alla promozione in Serie C e alla conquista dello scudetto con un complessivo di 29 presenze e 2 reti".
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