Ufficiale Juventus, è addio con Vangsgaard dopo due anni: è stata ceduta all'Aston Villa

Dopo due stagioni in cui ha collezionato 74 presenze con 16 reti totali per la danese Amalie Vangsgaard c’è l’addio alla Juventus. L’attaccante classe ‘96 infatti è stata acquistata dall’Aston Villa e nella prossima stagione si misurerà per la prima volta con il campionato inglese. Questa la nota della società torinese:

"Si chiude l'esperienza a Torino di Amalie Vangsgaard. L'attaccante danese saluta i colori bianconeri per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera nella Women ‘s Super League, trasferendosi a titolo definitivo all'Aston Villa.

Arrivata alla Juventus nell'estate del 2024, Vangsgaard ha fatto parte del reparto avanzato bianconero nel corso delle ultime due stagioni mettendo a disposizione della squadra tutto il suo spirito di sacrificio. 74 presenze le presenze complessive con la maglia della Juventus Women, mostrandosi come una pedina importante sia nelle sfide in territorio nazionale, sia sul prestigioso palcoscenico della UEFA Women ‘s Champions League, con il suo percorso in bianconero che va in archivio con un bottino di 16 reti totali.

Grazie di tutto e buona fortuna, Amalie".