TMW Lazio, turn over massiccio per Baroni col Porto: 8 cambi rispetto al Cagliari

Solite rotazioni europee per Marco Baroni e la sua Lazio in vista della sfida di domani sera contro il Porto. Saranno ben otto i cambi rispetto alla sfida contro il Cagliari di lunedì sera, confermati solo Romagnoli, Guendouzi e Castellanos. Davanti a Mandas linea difensiva a quattro composta da Marusic, Gigot, Romagnoli e Tavares, all’esordio in Europa League come confermato dallo stesso Baroni dopo la squalifica che lo ha tenuto in tribuna lunedì sera. Al fianco di Guendouzi spazio per Vecino, con Rovella che riposerà almeno dall’inizio. Alle spalle di Castellanos terzetto di trequartisti composto da Tchaouna, Pedro e capitan Zaccagni, di nuovo titolare dopo tre partite.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

In sala stampa questo pomeriggio, l'allenatore biancoceleste aveva così parlato della sfida contro il Porto che potrebbe regalare alla sua squadra la 4^ vittoria su 4 partite nella competizione: "Cerchiamo di mettere in campo la formazione che sta meglio anche dal punto di vista del dispendio di energie delle ultime gare. Seguendo questa logica ci giochiamo una partita importante, difficile e bellissima. Giochiamo contro un avversario di grandissimo livello internazionale, per noi è un test vero e lo dobbiamo affrontare con una prestazione di alto livello".