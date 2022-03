Lazio, una difesa da ricostruire: tra le idee spunta anche il nome di Nkoulou

Tra i nomi che la Lazio starebbe prendendo in considerazione per il futuro della difesa che sarà da ricostruire, c'è anche quello di Nicolas Nkoulou, ex colonna del Torino passato al Watford a parametro zero ma che si libererà nuovamente senza vincoli al termine della stagione perché ha firmato solo un anno di contratto col club inglese. Può essere una soluzione low cost ma che porta anche esperienza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.