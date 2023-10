Lazio, Vecino: "La riprendo sempre io? Segnare in momenti importanti mi rende felice"

vedi letture

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, a segno nella sfida contro il Celtic, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria in casa degli scozzesi arrivata all'ultimo secondo grazie alla rete di Pedro: "In un modo o nell'altro la prende sempre Vecino? Sono felice, segnare in momenti così importanti mi rende felice, perché vuol dire che ho aiutato la squadra. Sono contento per la vittoria, è importante per la classifica e per il nostro momento, speriamo possa aiutarci anche in campionato".

Ancora una volta trovare la rete all'ultimo secondo

"Sicuramente è stato emozionante per i tifosi, l'importante è rimanere in partita fino alla fine senza mollare. Se ci credi fino alla fine, il premio può arrivare".

Il resoconto della giornata.

La Lazio vince 1-2 in casa del Celtic all'ultimo minuto e agevola il suo cammino nel Gruppo E di Champions League. Dopo la vittoria dell'Atletico Madrid sul Feyenoord, i biancocelesti sorpassano gli olandesi con il successo in extremis e sono adesso in una posizione favorevole prima del doppio scontro, a pari punti con i Colchoneros. Di seguito il programma della seconda giornata e la classifica aggiornata:

Atletico Madrid - Feyenoord 3-2: 7' autogol Hermoso (F), 12' Morata (A), 34' Hancko (F), 45'+4' Griezmann (A), 47' Morata

Celtic - Lazio 1-2: 12' Furuhashi (C), 29' Vecino (L), 96' Pedro (L)

CLASSIFICA

Atletico Madrid 4

Lazio 4

Feyenoord 3

Celtic 0