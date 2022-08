Lazio, via un altro esubero: Gonzalo Escalante è ormai a un passo dal Real Valladolid

Gonzalo Escalante, riporta 'Lalaziosiamonoi', è molto vicino al Real Valladolid. Il club spagnolo ha presentato un'offerta alla Lazio da 1,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus per il centrocampista ex Eibar, una proposta che di fatto soddisfa Lotito che voleva incassare circa due milioni dalla cessione dell'argentino. Lazio e Valladolid, che si affronteranno sabato in amichevole, stanno trattando ora sulle modalità di pagamento, mentre il centrocampista sta discutendo i dettagli contrattuali con la dirigenza del club presieduto da Ronaldo il Fenomeno.