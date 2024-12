Lazio, Zaccagni: "Orgoglioso della prova della squadra, da domani pensiamo all’Ajax"

Nel post partita di Napoli-Lazio, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono veramente felice e orgoglioso della prestazione della squadra. Non era un campo facile, abbiamo vinto con grande umiltà giocando anche un buon calcio. Giocare qui non è mai facile, in casa è diverso. Ieri i tifosi ci hanno caricato alla grande, poi eravamo motivati anche per Flavio e Francesco. È qualcosa di fantastico. A parole è difficile spiegare, ma quello che sentiamo dentro lo spogliatoio lo portiamo nelle partita e lo trasmettiamo ai tifosi, che ci ridanno tanto. Questa cosa deve continuare perché ci dà una carica immensa".

"L’anno scorso - prosegue - ho fatto una scelta di vita legandomi a questo club perché sentivo un legame speciale, sia con la città che con il popolo biancoceleste. È un’alchimia rara da trovare, quando la trovi la devi sposare a pieno. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo, il risultato è relativo, l’importante è comunque mettercela sempre tutta durante la gara. Non abbiamo mai sbagliato una gara a livello prestativo, forse a Udine, per il resto abbiamo sempre risposto presente. Il mister alla fine era al settimo cielo, ce lo meritiamo. Da domani pensiamo all’Ajax".