Lazio, Zaccagni: "Ripetere la stagione scorsa. Nazionale? Felice della chiamata di Spalletti"

La Lazio cerca la prima vittoria dell'anno e per ottenerla dovrà battere i campioni d'Italia del Napoli. Mattia Zaccagni, esterno della squadra biancoceleste, non si tira indetro: "L'anno scorso so fatto grande stagione, cercherò di ripetermi. Kvara è grande giocatori, ma siamo diversi. Con il mister lavoriamo tanto sull'attacco della porta, quest'anno voglio migliorare. Nazionale con Spalletti? Sicuramente il mister esprime un bellissimo gioco, sono contento di questa chiamata ma prima pensiamo a stasera", le sue parole ai microfoni di DAZN.