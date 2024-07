Le Fee è sbarcato a Roma: "Ringrazio i Friedkin, spero di ripagarli sul campo"

vedi letture

Enzo Le Fée è ufficialmente un nuovo centrocampista della Roma. Il centrocampista francese in serata ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore giallorosso ai canali ufficiali del club: "Penso che l'aspetto più importante sia la fiducia che un club può dimostrarti e per questo la Roma mi ha attratto così tanto. Ho sentito grandi aspettative e una gran voglia di portarmi qui, ovviamente è stato qualcosa di reciproco. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la loro fiducia nei miei confronti. Spero di ripagarli sul campo. Darò il massimo per soddisfare tutte le aspettative del club".

E ancora: "Non ho ancora visitato il centro sportivo, ma da quel che ho visto è incredibile e ho voglia di scoprirlo ancora di più. Ho già parlato col mister, mi piace la sua energia e il suo amore per il club. So che da calciatore è stato molto amato qui, credo lo sia anche da allenatore. E' questo che mi spinge a cercare di vincere con questo club: il mister, tutti i giocatori, in particolare i tifosi, davvero incredibili da quello che ho visto. Anche la loro passione mi ha spinto a scegliere questo club. Vorrei ringraziarli per il loro benvenuto in aeroporto. E' tutto incredibile qui a Roma e ai tifosi posso dire solo Daje Roma!".