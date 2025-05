Le pagelle del Betis - Ezzalzouli entra e regala la finale, Bakambu corpo estraneo

Risultato finale: Fiorentina-Betis 2-2 dts

Vieites 6 - Qualche uscita non proprio indimenticabile da parte del portiere biancoverde, salvato dai compagni sul doppio tentativo di Comuzzo. Poco da rimproverarsi sulle due reti viola. Dal secondo tempo in poi, viene impegnato raramente.

Sabaly 5 - Ha il merito di evitare un gol fatto della Fiorentina nei primi 45 minuti, nel corso dei quali però soffre e non poco contro Gosens. Le cose di certo non migliorano dopo l'intervallo. Dall'87' Bellerin 6 - Sulla corsia di destra, anche per l'uscita di Gosens, garantisce più copertura rispetto al compagno. Si fa male nel corso del secondo tempo supplementare. Dal 114' Pablo Garcia sv.

Bartra 5,5 - Luci e ombre nella sua gara. Nel primo tempo salva sulla linea un tentativo di Comuzzo, ma poi si perde Gosens in occasione del 2-1. Dal 58' Mendy 6 - Entra con buon piglio, dando solidità alla retroguardia. Non cala mai di attenzione.

Natan 6,5 - Ha una delle funzioni più difficili, ovvero arginare Kean. Il centrale con un passato recente nel Napoli, però, si fa valere in tale duello e non si fa condizionare dal giallo preso poco prima del novantesimo.

Rodriguez 5,5 - L'ex Torino e Milan gioca una partita guardinga, tenendo testa con buon successo a Dodò. Con il passare dei minuti, però, soffre gli strappi del brasiliano e fatica ad arginarlo.

Cardoso 6 - Dovrebbe dare sostanza alla mediana, compito che gli riesce con buona continuità. Sul primo dei due gol di Gosens è lui a farsi sfuggire l'esterno tedesco, ma va anche vicino al sigillo personale centrando la traversa.

Lo Celso 5,5 - Posizione ibrida per l'ex Tottenham, che parte arretrato ma spesso si alza per essere nel vivo della manovra. Esibizione positiva nelle prime battute di gioco, poi sempre più grigia. Dal 58' Ezzalzouli 7,5 - L'uomo del destino. Pericoloso fin dai primi minuti in campo, nel primo tempo supplementare realizza la rete che manda il Betis in finale.

Antony 7 - La sua prestazione è quasi uno specchio della sua carriera, con lampi lucenti che intervallano momenti di buio. Sblocca la gara con una magistrale punizione e fornisce ad Ezzalzouli la palla del 2-2, ma tale assist arriva dopo una ripresa fatta di sofferenza contro Ranieri e nervosismo.

Isco 6,5 - La mente della formazione di Pellegrini, che dipinge calcio servendo ai compagni dei palloni al bacio. Negli ultimi metri sa anche creare pericoli a De Gea e, quando serve, usa la sciabola in mezzo al campo.

Fornals 6 - Agisce da esterno offensivo di sinistra, rientrando spesso e volentieri dentro al campo per servire i compagni o rendersi pericoloso. Ha un paio di occasioni nel primo tempo. Meno impattante nel secondo. Dal 91' Ruibal 6,5 - Ingresso molto positivo, visto che dai suoi piedi parte l'azione del 2-2.

Bakambu 4,5 - Il più anonimo nella compagine andalusa. Anche nelle fasi di massima pressione offensiva del Betis, fatica tremendamente a mettersi in mostra con giocate degne di nota. Dal 91' Altimira 6 - Va a rimpolpare la mediana, in vista di 30 minuti di sofferenza e battaglia.

Manuel Pellegrini 7 - Due partite equilibrate e con un continuo saliscendi di emozioni, nelle quali il suo Betis fa qualcosa in più. Ottime le mosse dalla panchina, soprattutto quelle che portano i nomi di Ruibal ed Ezzalzouli.