Le pagelle del Bologna: Orsolini è un fantasma, Skov Olsen decisivo. I cambi trasformano la squadra

Skorupski 6,5: Sui due gol non può nulla, ma si riscatta con un paio di interventi degni di nota che salvano anche il risultato.

Tomiyasu 6: Meglio da centrale nella difesa a tre che non da laterale in quella a quattro. Primo tempo di grande sofferenza, mentre nella ripresa cresce come tutta la squadra.

Danilo 6: Come tutto il Bologna soffre moltissimo nella ripresa duellando di fisico con Simy, ma poi cresce sempre più e chiude ogni varco.

Soumaoro 6: Ingenuo sul calcio di rigore che poteva chiudere la gara. Cresce come tutti e trova anche il suo primo gol in Emilia riaprendo una gara che pareva finita e dando il là alla rimonte.

Dijks 5: Non è il solito trattore, resta molto sulla difensiva anche perché dopo un quarto d’ora il Bologna non riesce più a distendersi con continuità. Dal 58° Vignato 7: Esterno a tutta fascia, ci mette tanta corsa e fame come chiesto da Mihajlovic ed è fra i protagonisti della riscossa.

Dominguez 5,5: Anche lui soffre il movimento dei centrocampisti avversari e in particolare Messias. In costruzione non è lucido come in altre occasioni. dal 58° Sansone 7: Uno degli uomini che cambiano la gara, fra le linee crea sempre superiorità e sfrona giocate per i compagni. Una delle chiavi del match.

Svanberg 5: Un passo indietro, forse anche due, rispetto alle ultime uscite. Fatica moltissimo contro le mezzali avversarie e anche in fase di costruzione non è lucido come altre volte. dal 45° Schouten 6,5:Ordinato, preciso e duro in fase difensiva. Trova un gol capolavoro che pareggia i conti. Con lui è un altro Bologna.

Orsolini 4,5: Non si accende mai e sbaglia la misura dei cross in diverse occasioni. Dopo una settimana in ballottaggio con il danese ha l’occasione di dimostrare il proprio valore, ma fallisce. dal 45° Skov Olsen 7: Nettamente meglio per voglia e giocate rispetto al compagno di squadra. Segna inoltre il gol di una vittoria insperata che vale un pezzo di salvezza.

Soriano 6,5: Nel primo tempo non trova la posizione ed è fumoso. Nella ripresa è il gatto che tutti conosciamo e dà il suo contributo alla rimonta.

Barrow 5,5: Nel primo tempo l’unico segno di nota è il cross per la testa di Palacio. Poi il nulla, cambia atteggiamento nella ripresa e contribuisce alla vittoria.

Palacio 6: Subito pericoloso con un colpo di testa, poi si eclissa pur cercando di pressare e giocando una gara generosa. Nella ripresa si trasforma anche lui e dà il via alla rimonta con l’assist per Soumaoro e poi ispira anche il gol del 3-2 di Skov Olsen. dall’88° Poli:: Entra per dar ordine nel finale.

Mihajlovic 6: Nel primo tempo il Bologna fa schifo, come ammette anche lui. Però è bravo a indovinare i cambi e scuotere la squadra dal suo torpore trovano una vittoria preziosa quanto inattesa dopo i rimi 45 minuti.