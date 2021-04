Le pagelle del Bologna - Svanberg, non solo la doppietta. Orsolini torna al gol, Danilo perfetto

Skorupski 6 - Sorpreso dal tocco improvviso di Ismajli. Per il resto non corre particolari pericoli.

De Silvestri 6 - Una sola sbavatura, quando si lascia anticipare da Ismajli in occasione del gol dello Spezia. (Dall'81' Mbaye S.V)

Soumaoro 6 - Gara attenta e senza troppe sbavatura, ci mette tutto il suo fisico per chiudere ogni spazio.

Danilo 6,5 - Esperienza al servizio della difesa. Una diga in difesa, ingaggia un bel duello con Nzola dal quale esce vincitore. A tutto questo aggiunge anche una sponda vincente per il primo gol di Svanberg.

Dijks 6 - Prestazione tutto sommato positiva per l'esterno del Bologna. Non corre particolari pericoli sulla sua fascia, ma il suo contributo in attacco è risicato. (Dall'87' Antov S.V)

Schouten 7 - Una presenza costante sul portatore di palla dello Spezia. Recupera un'infinità di palloni e serve anche un assist al bacio per Barrow.

Svanberg 8 - Due gol per chiudere la partita, ma la prestazione del "tuttocampista" del Bologna è stata a dir poco perfetta, sia un fase di possesso che in quella di contenimento. (Dal 67' Dominguez 6 - Entra per fare filtro in mezzo al campo con risultato già in cassaforte.)

Soriano 6,5 - Il cervello del Bologna, il lancio per Schouten nel primo tempo è da applausi. (Dall'81' Sansone S.V)

Orsolini 7 - Torna al gol dopo un lungo digiuno scaraventando un rete il pallone dal dischetto con tanta rabbia agonistica. Nella ripresa sfiora la doppietta ma viene fermato dalla traversa. (Dal 67' Skov Olsen 6 - Entra quando ormai la partita è in ghiaccio.)

Palacio 6,5 - Tanta esperienza in attacco, dispensa assist e giocate come se fosse ancora un ventenne.

Barrow 7,5 - Un gol, un palo e tanti ottimi spunti per il gambiano, fra i migliori in campo del Bologna.

Miroslav Tanjga 7 - In panchina al posto di Mihajloivic, il suo Bologna parte benissimo e trova subito il doppio vantaggio. La squadra non si scompone neanche dopo la rete di Ismajli, difende con ordine e chiude la gara grazie alla doppietta di Svanberg.