Le pagelle del Cagliari - Pavoletti spacca la gara, Godin muro. Joao Pedro perfetto dal dischetto

vedi letture

Cragno 6,5 - Qualche brivido in avvio di gara. Fortunato quando il tiro a giro di Ounas si stampa sul palo. Intervenuto super nel finale di gara sul calcio di punizione di Pedro Pereira.

Ceppitelli 5,5 - Un cartellino giallo dopo appena 3 minuti che di fatto lo fa giocare con il freno a mano tirato.

Godin 7 - Partita sontuosa del Faraon. Mette tutta la sua esperienza in campo, annullato completamente Simy.

Rugani 6 - Prestazione ordinata per l'ex Juventus, che non va mai in difficoltà. L'unica pecca un cartellino giallo evitabile.

Nández 6,5 - Indiavolato sulla fascia, lascia il solco sulla sua corsia. Attacca la profondità a ripiega sempre per raddoppiare sul portatore di palla del Crotone.

Marin 6 - Meglio in fase di copertura, con un paio di ripiegamenti difensivi da applausi.

Nainggolan 6 - Più lontano dalla porta, ma con più compiti in fase di costruzione. Gli manca un po' il passo, ma un giocatore con la sua classe può giocare ovunque.

Duncan 6 - In versione playmaker nel primo tempo, anche se dà il meglio quando deve fare legna davanti alla difesa. (Dal 66' Deiola 6 - Entra bene in partita, aiuta i compagni a difendere il risultato)

Lykogiannīs 5,5 - Croce e delizia. Suo l'assist per il colpo di testa vincente di Pavoletti, poi lascia i suoi in 10 per un'ingenua trattenuta.

Pavoletti 7,5 - L'uomo che ha spaccato la partita. Devastante di testa, salta in mezzo a due uomini e con una frustata batte Cordaz. Passano pochi minuti e conquista un calcio di rigore, trasformato poi da Joao Pedro. (Dal 66' Simeone6 - Entra a risultato acquisito, ma il suo digiuno da gol continua)

João Pedro 7 - Perfetto dal dischetto, botta sotto la traversa imprendibile. Si fa trovare pronto quando c'è bisogno di lui. (Dal 77' Asamoah S.V)

Leonardo Semplici 6,5 - Buona la prima per il nuovo tecnico del Cagliari. Partenza sbagliata dai suoi, che lasciano troppo spazio al Crotone. Poi le cose migliorano col passare dei minuti e nella ripresa, grazie a Pavoletti (preferito a Simeone) il Cagliari segna per due volte in una manciata di minuti. Il rosso a Lykogiannis costringe il Cagliari a chiudere in difesa, ma la vittoria all'esordio è senza dubbio un ottimo biglietto da visita per il Cagliari, visto che i sardi non vincevano addirittura dallo scorso 7 novembre.