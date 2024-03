Le pagelle del Frosinone - Cheddira spina nel fianco, Turati rende il passivo meno amaro

Risultato finale Frosinone-Lazio

FROSINONE

Turati 6,5 - Nulla può sul gol di Zaccagni, ottima la risposta su Immobile in chiusura di prima tempo che blinda la porta. Nella ripresa si trova a raccogliere il pallone in rete altre due volte, ma senza un paio di sue parate il passivo sarebbe stato ancora peggiore.

Lirola 6,5 - Ha il grande merito di aprire le marcature seguendo l’azione fino in fondo e sfruttando il cross di Zortea per portare avanti i suoi. Poi, però, non si intende con il compagno di reparto in occasione del pari laziale quando lascia Zaccagni tutto solo in area. Dal 80’ Valeri sv

Romagnoli 6 - Si francobolla a Immobile con il chiaro obiettivo di non concedere nulla all’attaccante laziale. E ci riesce allentando la guardia in una sola occasione, salvato da Turati che respinge con la gamba.

Okoli 6 - Il fisico non gli manca, la grinta nemmeno. Elementi che sfrutta in area avversaria per servire l’assist di testa a Cheddira in occasione della seconda rete gialloblu. Facendosi perdonare la mancata comunicazione con il compagno Lirola in occasione del pari laziale di Zaccagni.

Zortea 5,5 - Sulla fascia la sua spinta è costante, soprattutto in avvio quando serve l’assist a Lirola per il gol del vantaggio. Con il passare dei minuti arretra il baricentro. Qualche colpa quando si fa saltare in testa da Castellanos sul raddoppio.

Barrenechea 5,5 - Troppo lento e compassato, non mette in mostra la solita grinta perdendo un paio di palloni di troppo in mezzo al campo. Quando si alzano i toni riesce a mostrare il proprio carattere, ma non riesce mai ad entrare nel vivo del match.

Mazzitelli 5,5 - Si piazza in mediana cercando di gestire le operazioni e provando anche a farsi vedere in avanti. Nella prima mezz’ora è spesso nel vivo del gioco, poi sparisce un po 'finché Di Francesco non lo toglie dalla contesa. Dal 62’ Seck 5,5 - Entra per dare smalto alla manovra offensiva, ma non riesce a lasciare il segno.

Gelli 6 - Un paio di spunti interessanti, qualche giocata intelligente, ma anche un paio di pause che gli spezzano il ritmo. Dai suoi piedi, però, arriva il cross che riapre il match. Dal 80’ Kaio Jorge sv

Soulè 5,5 - Dal suo sinistro ci si aspetta sempre la giocata illuminante, il colpo di classe che possa sparigliare le carte in tavola, ma stasera la magia non riesce. Ci prova in un paio di occasione, senza però riuscire ad accendere la luce.

Brescianini 6 - Corre, lotta e si inserisce. Un centrocampista box to box nel senso più moderno del termine rendendosi utile sia in fase difensiva ma soprattutto in appoggio alla manovra offensiva. Dal 91’ Reinier sv

Cheddira 6,5 - Si muove tanto, svaria su tutto il fronte offensivo ed è sempre nel vivo del gioco. Prima si divora il vantaggio in avvio, poi aggiusta la mira e segna la rete che riapre il match nella ripresa. Metterebbe a segno anche la doppietta personale, ma in fuorigioco. Dal 90’ Cuni sv

Eusebio DI Francesco 6 - Il suo Frosinone gioca bene, nella prima mezz’ora quasi domina la Lazio, ma ancora una volta manca di concretezza. Un difetto congenito in questa stagione che rischia di vanificare quanto di buono fatto vedere.