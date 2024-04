Le pagelle del Frosinone - Soulé croce e delizia. Cheddira killer instinct

Risultato finale: Napoli-Frosinone 2-2

Turati 7,5 – Non può nulla sui gol subiti. Bravo in diverse occasioni a contrastare Osimehn e anche una conclusione ravvicinata di Zielinski. Inizia la ripresa tenendo a galla i suoi con un doppio miracolo in pochi secondi. Anche Kvaratskhelia si aggiunge alla lista dei nomi riportante i suoi interventi miracolosi.

Lirola 5 – Primo tempo in affanno sulla fascia presidiata da Politano. L’esterno azzurro è un cliente difficile e in un ottimo momento di forma. E questo si vede con Di Francesco che, dopo diverse occasioni pericolose, gli cambia posizione con Okoli

Okoli 6,5 – Bravo negli anticipi su Osimhen in diverse occasioni. Il Mr ad un certo punto capisce che c’è bisogno delle sue doti fisiche e lo scambia con Lirola. Non può, però, presidiare ogni posizione.

Romagnoli 5,5 – Erroraccio che stava per costargli caro quando buca l’intervento e lascia una prateria all’attaccante nigeriano che non sfrutta l’occasione. Troppo frettoloso anche nelle respinte, spesso imprecise.

Zortea 6,5 – Buoni ripiegamenti in chiusura su Kvarakstelia. Dialoga spesso con Soulé sulla fascia ma manca di precisione nei traversoni che effettua. Milgiora nella ripresa dove effettua un assist con il contagiri per Cheddira. Dal 96’ Lusuardi S.V..

Mazzitelli 6 – Parte bene pressando forte. Bravissimo ad appoggiare di testa di prima intenzione il cross di Soulé. La sua sponda coi tempi giusti arriva a Cheddira che guadagna il calcio di rigore, non concretizzato dai ciociari. Dal 96’ Gelli S.V..

Barrenechea 5,5 – Prestazione sottotono per il centrocampista di proprietà Juventus. Qualche buon recupero ma commette diverse imprecisioni nei lanci lunghi e negli appoggi ai compagni.

Valeri 6,5 – Incursioni e tanta corsa, anche nei recuperi sulla sua fascia. Ottimo nel dribbling con cui salta Di Lorenzo e fa ripartire la sua squadra. Mostra di credere al pareggio anche rincorrendo un traversone sbagliato di Zortea che trasforma in calcio d’angolo. Bravissimo sul finale di gara con un gran recupero su Simeone appena entrato in campo.

Soulé 5,5 – L’esterno d’attacco argentino prova spesso a rendersi pericoloso con la palla tra i piedi e in alcune occasioni crea qualche grattacapo a Mario Rui. Determinante l’errore dagli 11 metri. Ciononostante nel secondo tempo entra bene e porta Meret a commettere l’errore che consente a Cheddira di riaprire il match. Parte da una sua giocata anche il gol del 2-2. Dal 80’ Seck 6,5 – Nonostante il poco minutaggio, entra e crea non pochi pericoli alla retroguardia azzurra.

Brescianini 6,5 – Si francobolla a Lobotka limitandone i movimenti e il gioco. Partita di sacrificio ma importante per bloccare occasioni degli avversari. Dal 79’ Reinier S.V.

Cheddira 7,5 – Si procura il calcio di rigore (poi non trasformato da Soulé) e quando può si rende pericoloso. CI prova dalla distanza con una bella conclusione che Meret respinge bene. Poche occasioni da sfruttare ma, quando le ha, si rende protagonista come sul gol dell’1-1. Con i suoi movimenti mette in difficoltà la retroguardia partenopei e al 73’ colpisce di nuovo con un colpo di testa imparabile.

Eusebio Di Francesco 6,5 – Parte bene il suo Frosinone che poi subisce la veemenza degli azzurri. Buona reazione dopo i gol subit. Costretto ad invertire gli esterni per contrastare le scorribande di Politano prima e Kvaratskelia poi. Punto preziosissimo guadagnato in chiave salvezza.