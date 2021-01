Le pagelle del Genoa - Destro "forza nove", Czyborra regala una perla, Zajc assist-man

Perin 6,5 - 398. Sono i minuti di imbattibilità della sua porta. Si fa trovare pronto sulla conclusione di Messias in avvio di gara e sui cross che arrivano dalle sue parti. Nel finale con un guizzo devia il mancino di Benali sul palo.

Masiello 6,5 - Imposta l’azione dalle retrovie. Gli attaccanti del Crotone cercano spesso di sfondare dalla sua parte ma riesce a tenere la posizione con decisione.

Radovanovic 7 - Il “ministro della difesa” di Davide Ballardini. Ingaggia con Simy un duello tutto fisico che il centrocampista, ormai perno del pacchetto arretrato rossoblu, vince.

Criscito 6,5 - Esce molto alto a chiudere sugli attaccanti del Crotone, chiudendo sempre la strada con grande decisioni. Prova anche qualche sortita in avanti quando c’è spazio.

Zappacosta 7 - Accompagna sempre l’azione della squadra rossoblu sulla fascia destra. Disegna un arcobaleno preciso per la conclusione al volo di Czyborra in occasione del raddoppio del Genoa (Dal 70’ Ghiglione 6 - Entra per dare respiro a Zappacosta, spezzone di gara positivo anche il suo).

Strootman 7 - Si è integrato a perfezione nella mediana di Davide Ballardini. Fa girare il pallone sempre con grande rapidità ed è sempre vincitore nei contrasti nella zona nevralgica del campo (Dal 73’ Behrami 6- Un quarto d’ora disputato senza alcuna sbavatura).

Badelj 6,5 - Peccato per quell’occasione nel primo tempo all’interno dell’area di rigore ma alla fine si allunga troppo il pallone. Prestazione però di sostanza in mezzo al campo.

Zajc 7 - C’è sempre il suo zampino sui gol. Prima genera la carambola da cui nasce il gol di Destro, poi trovando un’intuizione da terra servendo Zappacosta nell’azione che genera il raddoppio ed infine serve un cioccolatino che Destro deve solo scartare e gustare (Dal 60’ Melegoni 6 - Entra con il piglio giusto intercettando tanti palloni in mezzo al campo e facendo vedere delle buone sortite offensive)

Czyborra 7,5 - Il gol del raddoppio, il suo primo in Serie A, è da vedere e rivedere. Arriva lo spiovente di Zappacosta, lui si coordina e fa partire un mancino al volo delizioso che inchioda Cordaz sulla linea di porta.

Destro 8 - E sono nove. L’attaccante del Genoa ha deciso di non fermarsi più per la gioia di Davide Ballardini e dei tifosi rossoblu. Prova sempre a sporcare la giocata ai difensori, come accaduto con Cordaz nel primo tempo. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul rinvio di Magallan segnando il gol del vantaggio e poi sfrutta un’intuizione di Zajc per trovare la sua doppietta personale (Dal 70’ Pandev 6 - Prova a pungere con le sue qualità ma una sua conclusione a giro si spegne sul fondo).

Shomurodov 6,5 - Si è calato perfettamente nel nuovo campionato. Sempre presente in appoggio ai compagni, fa valere in diverse occasioni la sua velocità e la sua tecnica (Dal 60’ Pjaca 6 - Sfiora il poker con una conclusione a giro che si spegne di poco sul fondo).

Ballardini 8 - Ormai c’è poco da dire. Ha semplicemente trasformato il Genoa dando alla squadra un’identità precisa. Con questa vittoria fondamentale i punti sono 21 e la classifica spaventa molto meno.