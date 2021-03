Le pagelle del Genoa - Scamacca un portento, Perin fa buona guardia

PARMA-GENOA 1-2

Perin 6,5 - Sul gol può fare davvero poco, qualche sbavatura qui e là. Kucka lo grazia con il colpo di testa da due passi, lui gli chiude la strada per il raddoppio. Grande la parata su Brugman.

Masiello 6 - Il meno impegnato della difesa rossoblù.

Radovanovic 6 - La sfida con Pellè è difficile da vincere, prova in tutti i modi a fermarlo. Non sempre ci riesce.

Criscito 5,5 - Viene sovrastato dal colpo di testa di Kucka nel primo tempo, lascia strada aperta anche nel secondo. È più fortunato e non viene punito.

Zappacosta 6,5 - Punta Pezzella spesso, lo salta altrettanto, ma poi non riesce a servire l'attaccante. Lo fa con un tiro ed è un'idea vincente, anche se forse non voluta.

Zajc 5,5 - Grande tecnica, ma non fa moltissimo (dall'89' Rovella s.v.).

Badelj 5,5 - Regista oscuro, viene spesso ingoiato dal centrocampo avversario.

Strootman 6 - Dovrebbe essere l'uomo in più, non tocca moltissimi palloni ma dà la sensazione di pesare nell'economia della partita (dal 67' Biraschi s.v.).

Czyborra 5,5 - Non un fattore, né davanti né dietro. Viene sostituito subito (dal 46' Pjaca 7 - Parte e incomincia sulla fascia, trovando anche la forza di affondare. Poi regala l'assist per il raddoppio).

Shomurodov 5 - Pochissimi strappi, zero circostanze in cui mettersi in evidenza. Giusto toglierlo dopo 45' minuti (dal 46' Scamacca 8 - Al primo vero pallone toccato deposita in porta sulla conclusione violenta di Zappacosta. Poi con una saetta firma il raddoppio).

Destro 5 - Nel primo tempo è troppo isolato, nella ripresa cerca di accendersi ma non ci riesce mai (dal 64' Behrami s.v.).

Ballardini 7 - Ribalta la partita dopo avere forse sbagliato la formazione titolare. Pjaca più Scamacca lo fanno svoltare.