Le pagelle del Lecce - D'Aversa azzecca i cambi, Sansone deus ex machina. Male Krstovic

Risultato finale: Lecce-Milan 2-2

Falcone 6 - Nella pima parte di gara si oppone bene ad una conclusione di Okafor, non avendo poi grossa responsabilità sui gol di Giroud e Reijnders. Una buona parata anche nella ripresa.

Gendrey 6,5 - Il terzino destro in avvio fatica a contenere Theo Hernandez, che gli sfugge nell'azione del gol di Giroud. Cresce con il passare dei minuti, risultando un treno sulla destra dopo l'intervallo e mettendo in mezzo tanti palloni interessanti.

Pongracic 6 - In occasione dello 0-2, non affronta Reijnders come dovrebbe consentendogli la conclusione. Una delle poche incertezze della sua gara.

Baschirotto 6 - Ha il compito di tenere a bada Giroud, che nel primo tempo gli sfugge sbloccando il match. Nel resto dei 90 minuti, lo contiene bene.

Dorgu 6,5 - Rispetto a Gendrey, ha un impatto migliore in entrambe le fasi fin dall'inizio. Positivo nel contenere Chukwueze e qualche buon cross a centro area.

Kaba 5,5 - Abbastanza anonimo, sia nel contrastare il Milan che nel proporsi in avanti. Non migliora nel corso del match. Dal 63' Blin 6,5 - Ottimo impatto in mezzo al campo e anche in area avversaria, con la sponda per l'1-2 di Sansone.

Ramadani 6 - Gara dai due volti. La sua regia lascia abbastanza a desiderare nel primo tempo, così come il suo lavoro di protezione della retroguardia. Cresce nella seconda frazione di gioco.

Rafia 5,5 - Non accompagna l'azione offensiva come dovrebbe, facendosi vedere poco nella metà campo avversaria. Dal 57' Gonzalez 6,5 - Il suo ingresso in campo, che conferisce alla squadra più grinta e fisicità, è la prima scintilla della rimonta leccese.

Strefezza 6 - Si muove molto sul fronte offensivo, provando soprattutto ad incidere in fase di rifinitura e riuscendoci con alterne fortune. Dal 63' Sansone 7,5 - L'ex Bologna risulta decisivo come meglio non potrebbe, avviando la rimonta e servendo a Banda il pallone del 2-2.

Krstovic 5 - Partita veramente difficile per il centravanti, servito poco dai compagni. Quando accade, viene comunque francobollato dai due centrali rossoneri. Dal 63' Piccoli 6,5 - Molto meglio rispetto al compagno che rileva. Avvia l'azione del 2-2, segnando anche la rete della vittoria che però poi viene annullata.

Banda 7 - Crea scompiglio sulla sinistra con la sua velocità. Nella prima parte di gara ha la palla dell'1-2, ma Maignan gli nega la gioia del gol con un grande intervento. Migliora nel secondo tempo, spostandosi sulla destra e segnando con un bel sinistro a giro la rete del pareggio. Dall'87' Venuti sv.

Roberto D’Aversa 6,5 - Pareggio di carattere, voluto fortemente e che quasi lascia l'amaro in bocca per il gol annullato nel finale. Grazie ai suoi cambi nella ripresa, il Lecce migliora nettamente e riesce ad arrivare fino al 2-2.