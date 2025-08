Ufficiale Torres, nuovo nome per il reparto avanzato: definito l'arrivo di Musso dal Sorrento

Colpo in entrata per la Torres, che si assicura le prestazioni dell'attaccante Antonino Musso proveniente dal Sorrento. Operazione chiusa in via definitiva, di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club sardo sul suo sito: "La Torres comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Antonino Musso dal Sorrento.

Attaccante classe 1999, nella passata stagione ha vestito la maglia dei campani siglando 7 gol in 34 presenze nel girone C di Serie C. Sono però 11 le marcature complessive di Musso nello scorso campionato (10 su azione ed un rigore) considerando anche le reti siglate dal centravanti siciliano contro Turris e Taranto (escluse dal torneo per fallimento). Musso vanta esperienze anche con Bra, Trapani, Bisceglie, Paganese. Firma un contratto triennale".