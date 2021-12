Le pagelle del Milan - La favola Messias continua: prima da titolare con doppietta. Ibra devastante

GENOA-MILAN 0-3 - 10' Ibrahimović, 45'+1 Messias, 61' Messias



Maignan 7 - Mai impegnato nel primo tempo, compie due prodezze nella ripresa, prima su Hernani evitando che la partita si riapra e poi su un incredibile pallonetto di Portanova.

Kalulu 6.5 - Jolly sempre più prezioso per Pioli. Preferito a Florenzi a inizio gara come terzino destro, gioca i secondi 45' da centrale. Pur senza grossi acuti mostra affidabilità.

Kjaer sv- Paura per il danese che si fa immediatamente male ed è costretto a uscire in barella. Dal 5' Gabbia 6 - Entra quasi a freddo, dopo l'immediato stop di Kjaer. Non demerita se non fosse per un'ammonizione che suggerisce a Pioli di toglierlo all'intervallo. Dal 46' Florenzi 6 - Esperienza al servizio della squadra. Fa il guardiano della fascia destra senza rischiare.

Tomori 7 - Il suo ritorno è accolto con grande sollievo dopo i 7 gol subiti senza di lui nelle ultime due partite. Con l'infortunio di Kjaer diventa il leader della difesa: non si passa, i contrasti sono suoi, che siano a terra o aerei.

Théo Hernandez 6.5 - Sfonda spesso sulla sinistra, contribuisce a confezionare l'azione del gol dello 0-3.

Kessie 6 - La palla la tiene soprattutto il Milan e non ha troppo bisogno di mordere le caviglie. Senza strafare porta a casa una discreta prova.

Tonali 6.5 - Di lotta e di governo come sempre, percentuale passaggi a buon fine sempre altissima e gladiatore nel recuperare palloni. Dal 77' Saelemaekers sv.

Brahim Diaz 7 - A intermittenza nel primo tempo, meglio nella ripresa con alcuni numeri d'alta scuola. Splendido l'assist per il gol dello 0-3. Dal 77' Bakayoko sv.

Messias 8 - Parte così così, ma poco prima dell'intervallo segna e la serata arriva a finire in trionfo, vedendolo siglare anche la doppietta. Alla prima da titolare col Milan. Dopo la prodezza al Wanda Metropolitano si ripete di testa, non certo la sua specialità. Poi la mette di giustezza col sinistro. Quello che è stato l'ultimo dei ripieghi sta diventando l'arma in più nella corsa scudetto del Milan. La favola continua.

Krunic 6.5 - Preciso in appoggio e sempre generoso, dando un importante apporto in copertura.

Ibrahimovic 7.5 - L'infortunio di Kjaer è una mazzata, togliendo di scena il leader difensivo. La cosa lo responsabilizza ancora di più, prende per mano la squadra e sblocca la partita. Ormai su punizione ci prende gusto. Dal 60' Pellegri 6 - Mezz'ora senza acuti in una partita ormai chiusa.

Stefano Pioli 7 - Scommette per la prima volta su Messias titolare e sul doppio trequartista puro. Viene ripagato con la doppietta del brasiliano e qualche colpo da genio dello spagnolo, tra cui l'assist per lo 0-3. La squadra è sul pezzo dal primo minuto, concentrata e non si scioglie dopo il vantaggio, anzi. Vincere era d'obbligo ma farlo con autorevolezza fa la differenza.