Le pagelle del Napoli - Difesa imbarazzante, anche un 4. Buon attacco ma non basta

vedi letture

Risultato finale: Napoli-Frosinone 2-2

Meret 5.5 - L'errore al 50esimo è clamoroso. Ed è un peccato perché arriva dopo un eccellente primo tempo che l'ha visto protagonista anche con un rigore parato. Ma su quel disimpegno il portiere del Napoli è stato troppo lento, un orrore dal basso. Nel finale, parata clamorosa su Seck.

Di Lorenzo 5 - Con Brescianini che si accentra, deve fare i conti soprattutto con Valeri ed è avversario non semplice, che lo costringe a restare bloccato. Impreciso, stanco: a fine partita ha l'occasione di firmare il 3-2, preferisce passarla...

Rrahmani 4 - Fatica nel tenere a freno Cheddira e non a caso poco prima della mezz'ora lo ferma in area irregolarmente. Gara con tante ombre, come tutta la stagione. Sul 2-2, guarda l'attaccante del Frosinone mentre gli sfreccia davanti.

Ostigard 5.5 - Schierato per sostituire Juan Jesus, rispetto al brasiliano è meno nel vivo del gioco. A differenza dei suoi compagni di reparto, non commette sbavature evidenti.

Mario Rui 4.5 - Pomeriggio da dimenticare, concluso con una espulsione. Soulè non sembra in grande forma eppure riesce a dargli linfa: è fuori posizione sull'assist per il gol del 2-2.

Anguissa 5.5 - Riesce a far valere il suo strapotere fisico quando è nella partita. Ma lo è poche volte... Dall'85esimo Simeone s.v.

Lobotka 5.5 - Spinto davanti alla difesa per dare il via a tutte le ripartenze del Napoli: nel primo tempo ordinaria amministrazione fatta bene, nella ripresa arrivano anche i passaggi sbagliati.

Zielinski 5.5 - Il risultato di una stagione giocata e non giocata (sicuramente mal gestita) è che ora è tra i più in forma del Napoli. Ma oggi a differenza di una settimana fa è calato presto, risultando tra i peggiori nel secondo tempo. Dal 77esimo Cajuste 5 - Col suo ingresso il Napoli non riesce più a ripartire.

Politano 7 - Di questi tempi fa solo gol belli. E quello di oggi è molto importante perché realizzato sotto gli occhi di Luciano Spalletti, ct che sugli attaccanti di destra da portare in Germania nutre ancora diversi dubbi. Mancino on fire, quando prende la mira è una sentenza. Dal 77esimo Raspadori 5 - Impalpabile.

Osimhen 6.5 - Abituato ai gol impossibili, riesce dopo l'1-0 a divorarsi una rete facilissima. Il taglio che rimedia dopo una manciata di secondi non frena la sua furia, ma il caldo non lo aiuta quando c'è bisogno di lucidità. Menomale che c'è Valeri...

Kvaratskhelia 6.5 - Quando si accende è imprendibile. Meriterebbe il gol per tutti gli strappi e le occasioni che crea (spesso da solo). Non arriva, ma la prestazione resta comunque ottima.

Francesco Calzona 5 - Nel pre-partita dice di aver lavorato tanto e bene sulla fase difensiva. Se questi sono i risultati...