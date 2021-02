Le pagelle del Napoli - Ospina e Lozano i migliori. Male la difesa, Osimhen si divora il 2-2

Risultato finale: Atalanta-Napoli 3-1

Ospina 6.5 - Poche responsabilità sui gol subiti, nella ripresa tiene a galla le speranze qualificazione coi suoi interventi fino alla rete del definitivo 3-1.

Di Lorenzo 6 - Dovrebbe spingere molto di più ma l'Atalanta spesso e volentieri lo costringe a restare a ridosso di Ospina. E tra i difensori schierati da Gattuso è colui che sbaglia meno.

Rrahmani 5 - Alla sua terza gara da titolare in questo Napoli si conferma non all'altezza di questo Napoli. Scarsa fiducia in lui e scarse prestazioni nelle poche volte in cui - per necessità - viene schierato. Fin qui investimento perso.

Maksimovic 5 - Dovrebbe guidare la difesa ma è l'ennesima prestazione deludente di una stagione da cancellare.

Hysaj 5 - Sul gol di Zapata, quello che sblocca la partita dopo una manciata di minuti, temporeggia troppo e permette al centravanti colombiano di prendere la mira e battere Ospina. E' costretto a uscire per una botta alla caviglia. Dal 43esimo Mario Rui 6 - Meglio di Hysaj riesce a contenere l'Atalanta dalle sue parti e nella ripresa si fa anche vedere in avanti.

Elmas 5 - Qual è il suo ruolo in questo Napoli? Esterno, trequartista, oggi mediano. Che forse è il ruolo meno congeniale per le sue caratteristiche. Dal 46esimo Politano 5.5 - Non riesce mai a entrare veramente nel vivo della partita.

Bakayoko 6 - Nel primo tempo crolla subito sotto i colpi di un'Atalanta che in mezzo al campo va a velocità doppia. Nella ripresa suona la riscossa, e dai suoi piedi nasce il gol del 2-1. Dal 64esimo Demme 6 - Da un suo assist nasce l'occasione migliore per il 2-2: Osimhen non la sfrutta.

Lozano 6.5 - Un fuoco di paglia nei primi minuti. Nel primo tempo si spegna presto, troppo presto. Ma nella ripresa ha il merito di riaprire la partita quando l'Atalanta sembra in controllo totale del match: non basta.

Zielinski 4.5 - La svirgolata alla mezzora la fotografia della sua partita. Anonimo, impalpabile tra le linee. Dal 64esimo Lobotka 5.5 - Nessun cambio di passo col suo ingresso.

Insigne 5.5 - L'unico che con i suoi movimenti nel primo tempo riesce davvero a creare qualche grattacapo dalle parti di Gollini: troppo poco, troppo solo. Si spegne nella ripresa.

Osimhen 5 - Torna titolare dopo 94 giorni e un lungo infortunio. Sembra un altro giocatore, è ancora molto lontano dal 100% della forma e si vede. Sul 2-1, ha l'occasione per realizzare il gol che avrebbe potuto cambiare la storia del match: spara il pallone su Gollini. Dal 79esimo Petagna s.v.

Gennaro Gattuso 5 - Non riesce a dare al suo Napoli una precisa fisionomia. Le assenze sono attenuanti, ma non bastano a spiegare un inizio di 2021 sempre più negativo.