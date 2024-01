Le pagelle del Napoli - Simeone incrocio pericoloso, Zerbin ruba la scena

vedi letture

NAPOLI-FIORENTINA 3-0

(23' Simeone, 84' e 87' Zerbin)

Gollini 6 - Una sola parata, neanche troppo difficile, in serata: la dimostrazione che alla Fiorentina non è bastato avere il pallino del gioco per creare pericoli.

Di Lorenzo 6,5 - Applicazione e leadership: più braccetto che terzino, guida la difesa con autorevolezza, proponendosi anche in fase offensiva.

Rrhamani 6,5 - Nel non offrire nulla di ordinario, controlla senza patemi d'animo l'abulico attacco viola.

Juan Jesus 7 - L'ispiratore che non ti aspetti: è sua l'imbucata che sbloccata la serata. Tutto abbastanza tranquillo in fase difensiva.

Mazzocchi 6,5 - Attento in fase difensiva, costringe Biraghi a un giallo pesante e alla conseguente sostituzione per evitare provvedimenti più gravi. (Dall'81' Zerbin 8 - È il protagonista di serata, da oggetto misterioso si regala una doppietta pesante, che forse può cambiare il suo futuro. E pure un po' di paura).

Cajuste 6,5 - Recuperato in extremis, si presenta alla serata con un controllo così così, reso ininfluente dalla sua posizione di fuorigioco. Il resto, però, non dispiace: senza picchi, è forse la miglior fotografia della quantità che per una sera batte la qualità. (Dal 77' Gaetano s.v.).

Lobotka 6 - Il metronomo deve battere un tempo diverso rispetto ai tempi di Spalletti: si sta abituando.

Mario Rui 5,5 - Applicazione e però anche parecchia difficoltà sulle folate di Ikoné, per quanto il rigore sia decisamente generoso. (Dal 72' Ostigard 6 - Rischia poco).

Politano 6,5 - Potrebbe rimanere da queste parti e allora vuole farsi apprezzare. Un paio di sgasate gli restano in canna, nel primo tempo mette in difficoltà Terracciano. (Dal 72' Zielinski 6 - "Caso" nel prepartita, ci entra bene).

Kvaratskhelia 6 - Quasi un terzino aggiunto: mezzo voto in più per l'applicazione. Non è il suo ma ci si versa. (Dal 72' Lindstrom 6,5 - Propizia la rete del 2-0 e in generale si fa apprezzare. Anche da Mazzarri?).

Simeone 7 - Sfrutta un buco Iola e incrocia da centravanti navigato, mettendo in discesa la gara dei suoi.

Walter Mazzarri 7 - Questo Napoli non è bello, ma vince. Rinuncia ai propositi di spallettismo e forse ritrova la sua vera cifra, in una notte di Supercoppa d'Arabia.