Le pagelle del Parma - In evidenza Cancellieri e Delprato, Suzuki da dimenticare

Risultato finale: Milan-Parma 3-2

Suzuki 5 - Ingenuità colossale sul rigore, provocato da una sua spinta ai danni di Pavlovic. Non è esente da responsabilità anche in occasione del pari di Reijnders, preso sul suo palo.

Delprato 7,5 - Un terzino non potrebbe chiedere di meglio, visto che nel primo tempo tiene testa senza grossi problemi a Leao e Theo Hernandez. La ciliegina sulla torta poteva essere rappresentata dal gol partita, peccato che poi il Milan la ribalti nel recupero.

Vogliacco 6 - Buon impatto per il nuovo arrivato, che si contrappone a Morata limitandone la pericolosità e non cala mai di attenzione.

Valenti 5,5 - Forma insieme a Vogliacco un tandem coriaceo, però nel finale si perde Reijnders che dà il via alla rimonta milanista.

Valeri 5,5 - Non spinge molto sulla sinistra, soffrendo sul piano del contenimento soprattutto nella fase finale della gara.

Sohm 6 - Prova da tuttocampista, che aiuta molto a livello difensivo ma si fa vedere anche in avanti.

Hernani 6,5 - Il brasiliano è una vera e propria diga, sia in mediana che quando retrocede per dare più copertura alla difesa. Certamente tra i migliori nella squadra di Pecchia. Dal 70' Haj 6 - Conferisce maggiore brio al Parma, che non rinuncia mai ad attaccare fino alla fine.

Cancellieri 7 - Partendo da destra, è un pericolo costante per gli avversari. Sblocca la gara con un bel mancino dal limite dell'area. Dall'83' Hainaut sv.

Man 6 - Giostra tra le linee, svariando su tutto il fronte offensivo e non dando punti di riferimento. Meglio nel corso del primo tempo. Dal 70' Almqvist 5,5 - Ha un'occasione nel finale e si fa parare il tiro da Maignan. Non un impatto così eccezionale.

Mihaila 6 - Qualche spunto sulla sinistra distribuito tra primo e secondo tempo, meritandosi nel complesso la sufficienza. Dal 77' Lovik sv.

Djuric 5,5 - Il nuovo attaccante gialloblù ha subito un'occasione, che però non sfrutta al meglio. Per il resto, viene limitato al meglio dai centrali rossoneri. Dal 70' Camara 6,5 - Il migliore tra i subentrati in casa Parma. Partecipa attivamente all'azione del momentaneo 1-2.

Fabio Pecchia 6 - se la gioca con coraggio a San Siro e merita un elogio per questo. Stava per riuscirgli il colpaccio, ma il Milan riesce in una clamorosa rimonta last minute.