Le pagelle del Porto - Sergio Oliveira dirige e colpisce al momento giusto. Pepe commovente

Marchesin 7,5 - La serata inizia con una parata d’istinto su Morata: tiro centrale, ma salva subito. Poi si inventa portiere di hockey e neutralizza un tiro ravvicinato dello spagnolo. Nella ripresa soffre come tutta la linea difensiva, per poco non regala un gol. Nei supplementari cancella il secondo tempo e ci mette spesso la mano, a volte anche i piedi. Nel finale tocca un pallone destinato in porta.

Manafà 5 - Un paio di sbavature iniziali, poi inizia a carburare. Nella ripresa gli passa sopra l’uragano Chiesa, con l’uomo in meno la difficoltà aumenta in maniera esponenziale.

Mbemba 6,5 - Con il collega di reparto tira su la diga e concede poco, ma dopo che la Juve ribalta il match inizia a sbandare sui cross di Cuadrado. Errore da matita rossa sul secondo gol del numero 22 bianconero, poi con generosità porta a casa la sufficienza.

Pepe 7 - Letture precise, sceglie sempre il tempo giusto. Ad un certo punto inizia a giocare da solo contro i bianconeri. Su Chiesa fa un salvataggio clamoroso dopo un’uscita da dimenticare di Marchesin, eroico nei minuti finali.

Zaidu 6 - Nel primo tempo ara letteralmente la fascia sinistra dello Stadium, ingaggia un duello spettacolare con Cuadrado. Nella ripresa si abbassa un po’ troppo e concede in diverse occasioni il cross al colombiano. (Dal 71’ Diaz 7 - Partita clamorosa, ha un impatto notevole sulla sfida. Giocate di qualità che decidono il match nel momento cruciale).

Corona 6,5 - El Tecatito si mette sulla sinistra e prova a fare entrambe le fasi. Aiuta soprattutto in difesa: non era al meglio, tanta generosità dal primo fino al momento della sua uscita dal campo. (Dal 118’ Diogo Leite s.v.).

Sergio Oliveira 8 - Direttore d'orchestra, ma anche giocatore di biliardo. Non smette mai di gestire la palla, quando le cose si complicano si mette in trincea e prova a difendersi dall’assalto bianconero. Nel finale decide l'ottavo di Champions con una punizione precisa grazie alla complicità di Ronaldo. Senza dimenticare il calcio di rigore messo a segno. (Dal 118’ Loum s.v.).

Uribe 5,5 - Inizia con un bel diagonale rasoterra che esce di pochissimo tra le preghiere della difesa bianconera. Tanto pressing, ma le batterie durano poco. (Dal 90’ Grujic 6,5 - L'occhiolino alla Sergio Busquets fa innervosire, ma nel momento più complesso sgonfia il pallone e fa respirare i suoi).

Otavio 6 - Conceicao gli chiede di fare gli straordinari, lui da buon operaio annuisce e gioca entrambe le fasi con diligenza e anche un bel po’ di qualità. (Dal 61’ Sarr 6 - Per poco non butta giù la porta con una fucilata da lontano, lotta insieme ai suoi in una partita che a suo modo passerà alla storia).

Marega 5,5 - Aiuta parecchio in fase difensiva, spesso riparte e serve il compagno meglio piazzato. Ma nel momento cruciale inciampa sul pallone in maniera goffa. Nel supplementare si divora il 2-2 da due passi. (Dal 106’ Toni Martinez 6 - Si piazza lì e aiuta come può, prova ordinata senza troppi ricami).

Taremi 4,5 - Dopo un primo tempo giocato in maniera perfetta, grazie anche al rigore guadagnato di furbizia, decide di modificare la definizione di stupidaggine: prende due gialli nel giro di due minuti, in maniera quasi comica.

Sergio Coincecao 7 - Primo tempo gestito in maniera perfetta. Poi accoglie il rosso di Taremi con un sorriso beffardo stile Jack Nicholson in Shining. Dopo il momento di confusione gestisce i suoi dalla panchina, le urla si sentono in ogni istante. Porta a casa una qualificazione importantissima per come si era messa la sfida.