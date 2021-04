Le pagelle del PSG - Mbappé la grande delusione. Navas stavolta la combina, ottimo Florenzi

Keylor Navas 5 - Nel primo tempo solita attenzione e personalità. Nella ripresa la combina grossa, leggendo malissimo il cross di De Bruyne così come i possibili interventi dei suoi o degli avversari. Il risultato è un gol che rianima il City

Florenzi 6,5 - Grande partita dell’ex Roma. Da terzino destro, nel primo tempo spinge con continuità e cerca le punte con lanci profondi. Nella ripresa si traveste da terzinaccio e ferma quasi ogni pallone che passa dalle sue parti

Marquinhos 7 - Suo il gol dell'illusione, sue le migliori letture difensive del match. Sui due gol non è colpevole, per il resto regge la difesa con la solita personalità

Kimpembe 6 - Bene in fase di costruzione, di partenza dell'azione. Un po' meno nella parte difensiva dopo un primo tempo comunque ottimo. Nella ripresa il City spinge e arginare gli uomini di Guardiola non è semplice

Bakker 6 - Come tutta la squadra, ottimo primo tempo in cui non fa praticamente mai girare Mahrez. Poi l'ex Leicester sale in cattedra e lo mette costantemente in difficoltà

Gueye 4,5 - Un paradosso. Fa una grande partita, per 78 minuti. Sradicando palloni e aiutando sempre i compagni. Poi la follia. Intervento killer col piede a martello su Gundogan e rosso che mette in tremenda difficoltà i suoi.

Paredes 5,5 - Grandissimo primo tempo, con trame di gioco create e occasioni avversarie stoppate. Poi la frittata sul vantaggio del City: insieme a Gueye, si allarga in barriera e indica la via del vantaggio a Mahrez. Un dettaglio, che a certi livelli fa la differenza (dall’83’ Herrera sv)

Di Maria 7 - Oltre all’assist per Marquinhos c’è altro. C’è corsa, chiusure difensive, qualità sublime. Dribbling, slalom, esterni. Insomma, repertorio completo finché non viene richiamato in panchina per esigenze tattiche dopo il rosso a Gueye (dall80’ Danilo Pereira sv)

Verratti 6 - Parte piano, cresce velocemente e si rende protagonista di un grande primo tempo. Passaggi nello stretto, triangoli, recuperi e inserimenti. Poi nella ripresa cala come tutta la squadra, anche se sfiora di un paio di centimetri il possibile 2-0

Neymar 6,5 - Un primo tempo da Pallone d’Oro. Da giocatore che da solo decide le sorti di una semifinale di Champions. Ripresa sul tono dei compagni di squadra, anche se con colpi di classe che solo uno come lui può fare. Incide anche un colpo al gomito che ne condiziona tutta la ripresa

Mbappé 5 - E’ un po’ il grande assente della sfida. La sensazione è che possa essere sempre pericoloso, ma nel concreto lo è pochissime volte. Due azioni da ricordare: una sgasata delle sue che porta al giallo Cancelo, un doppio dribbling che per millimetri non regala il gol a Verratti. Troppo poco, decisamente

Mauricio Pochettino 5,5 - Difficile giudicare la prova del PSG. Un primo tempo straordinario, con idee, calcio, occasioni, gesti tecnici e City annullato. Poi il blackout totale nella ripresa che condiziona anche oltre i demeriti parigini il risultato finale dell'andata