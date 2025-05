Le pagelle del Torino - Vlasic salva il Toro. Bene Elmas, male Sanabria

Risultato finale: Torino-Venezia 1-1

Milinkovic Savic 5,5 - Ottima parata su Zerbin al 20'. Sul gol di Perez però non è reattivo e si sorprendere sul suo palo. Nella ripresa rischia tanto su un rilancio sbagliato.

Walukiewicz 5,5 - Non precisissimo nel corso della gara, soprattutto per quanto riguarda la fase di costruzione. Dalla sua parte comunque il Torino non subisce troppo le iniziative di Haps. Dal 46' Dembélé 6 - Dà freschezza ed energia all'azione dei granata nella ripresa.

Maripan 5 - Troppo Morbido in occasione del gol di Perez. Non perfetto nemmeno sulla rete annullata a Zerbin. Meglio nella ripresa.

Coco 5 - Fuori posizione sul gol di Perez, si fa tagliare fuori dal blocco di Gytkjaer. Impreciso anche negli appoggi in costruzione. Dal 90' Masina s.v.

Gineitis 6 - Buon inizio di gara. Si spenge con il passare dei minuti anche se nel finale serve un buon pallone ad Adams.

Ilic 5,5 - Un po' impreciso per tutto il corso della gara. L'occasione, rigore a parte, più pericolosa dei granata però nasce da una combianzione tra lui e Vlasic.

Casadei 5,5 - Nel primo tempo di testa spreca un buon cross di Biraghi. Un po' in ombra come tutto il Torino nel primo tempo. Ammonito, all'intervallo Vanoli lo toglie. Dal 46' Perciun 5,5 - Qualche buona iniziativa anche se con poca continuità.

Biraghi 5,5 - Meglio nella ripresa che nel primo tempo. Nella prima frazione Zerbin dalla sua parte si rende pericoloso in più di un' occasione. I suoi cross però sono spesso pericolosi. Dal 90' Pedersen s.v.

Vlasic 7 - Uno dei migliori del Torino. Prima Radu gli nega il gol poi è glaciale dagli undici metri e regala il pareggio ai suoi.

Elmas 6,5 - Inizio gara non dei migliori con molte imprecisioni. Nella ripresa però sale in cattedra e da una sua azione nasce il rigore di Idzes.

Sanabria 5 - Si fa notare solo sul finire del primo tempo con un colpo di testa alto. Per il resto tocca pochissimi palloni. Dal 46' Adams 6 - Non riesce a trovare la via della rete però, a differenza di Sanabria, è presente in area. Nella prima occasione che gli capita Radu compie un miracolo.

Paolo Vanoli 5,5 - Primo tempo brutto del Torino. All'intervallo cambia tre uomini, e i granata cambiano modo di giocare. Con uno spirito diverso i piemontesi trovano il pareggio ma le scelte inziali, come quella di Sanabria, sono sbagliate.