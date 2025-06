Ufficiale Arzignano Valchiampo, in tre ai saluti. Fine prestito per Shiba, De Zen e Zanella

Serie C

Oggi alle 10:19 Serie C

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, e diffusa attraverso i propri canali, che l'Arzignano Valchiampo "saluta ufficialmente i difensori Cristian Shiba e Riccardo De Zen e il portiere Andrea Zanella che, a fine prestito, rientrano alle società di appartenenza (rispettivamente FC Südtirol, AS Cittadella 1973 e L.R. Vicenza). Contestualmente salutiamo il centrocampista Mattia Di Virgilio che, dopo aver vestito i nostri colori in Primavera 3, è stato aggregato alla Prima Squadra trovando il debutto tra i Professionisti.

A loro il ringraziamento per aver vissuto in Gialloceleste la stagione 2024/2025 e i nostri migliori Auguri per il futuro".

La formazione veneta, dopo una serie di rinnovi, sta adesso gestendo le uscite, affinché si possa poi programmare la stagione ventura, con nuovi innesti che verranno messi a disposizione di mister Giuseppe Bianchini, confermato anche in vista del campionato di Serie C 2025-2026.