Le pagelle del Torino - Vlasic sempre nel vivo del gioco, errore determinante di Coco

Risultato finale: Torino-Genoa 1-1

Milinkovic-Savic 6 - Prima frazione di gioco sostanzialmente da spettatore non pagante. Qualcosa in più nella seconda, subendo gol da Pinamonti anche per una deviazione di Maripan.

Walukiewicz 6 - Schierato da terzino destro, contiene bene dalla sua parte pensando decisamente meno a spingere. Prova nel complesso sufficiente.

Maripan 6 - Il rettore della retroguardia, che controlla al meglio la sua area e risulta minaccioso anche in quella avversaria. In occasione dello 1-0, Thorsby devia nella propria porta nel tentativo di ostacolare proprio il centrale granata. Sfortunato sull'1-1, deviando leggermente il tiro di Pinamonti.

Coco 5 - Con Maripan forma una coppia difensiva coriacea, rovinando però un match in gran parte molto positivo con un rinvio approssimativo che propizia il pari genoano.

Sosa 5,5 - Come Walukiewicz non accompagna molto l'azione, avendo qualche problema anche a livello difensivo soprattutto nella ripresa. Dal 71' Biraghi 6 - Buon finale di gara, soprattutto per la psinta che porta sulla sua fascia di competenza.

Ricci 6 - Il tipo di gara impone di usare più la sciabola del fioretto e lui si adatta, garantendo sostanza alla mediana.

Tameze 6 - Gioca una buona mezzora di battaglia in mezzo al campo, per poi essere sostituito per via di un problema fisico. Dal 30' Gineitis 6 - Sostituisce bene il compagno, fornendo una prova solida nella zona nevralgica del rettangolo verde.

Lazaro 5,5 - Tra i più in ombra nella formazione di Vanoli, garantendo davvero pochi spunti sul fronte destro dell'attacco. Dal 71' Pedersen 6 - Un paio di affondi sulla fascia destra, in un finale in cui il Toro però non riesce a pungere.

Vlasic 6,5 - Il migliore dei suoi. Segue come un ombra Badelj, incidendo anche nello sviluppo e nella conclusione della manovra. Al di là dell'autogol, nel primo tempo è il granata più pericoloso con due tiri verso la porta. Mantiene un buon livello anche dopo l'intervallo. Dall'85' Sanabria sv.

Karamoh 5,5 - In più di un'occasione dà l'impressione di accendersi sulla sinistra, senza però riuscire ad effettuare le giocata decisiva. Non migliora con il passare dei minuti. Dal 71' Casadei 6 - esordio per l'ex Chelsea, che lascia intravedere ottime qualità. Rinforzo decisamente utile per Vanoli.

Adams 5,5 - Gioca spesso spalle alla porta, risultando raramente pericoloso e faticando anche in rifinitura. Un po' meglio nella seconda frazione di gioco, ma non è certo nella sua migliore serata.

Paolo Vanoli 6 - Un punto che dà continuità, ma che non consente al suo Toro di fare un salto in classifica. Concede una chance ai nuovi solo nel finale, dopo che Pinamonti ha rovinato i piani granata con la rete del pareggio.